Galatasaray'da sağ bek zirvesi! Kenny Tete için girişimler başladı!

Süper Lig'de 5 Ocak'ta resmen başlayan ara transfer dönemiyle birlikte kulüplerde transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kamuoyunda transfere en çok ihtiyacı olan kulüp olarak nitelendirilen Galatasaray'da, transferin yönü değişti. İlk olarak orta saha, kanat ve forvet oyuncusu alması beklenen sarı-kırmızılılar, Omar Elabdellaoui'nin yılbaşında geçirdiği kaza nedeniyle sağ bek transferine yöneldi. Sağlık durumu günden güne iyiye giden Omar'ın, bu sezon forma giyemeyecek olma ihtimali üzerinde duran Galatasaray, sağ bek pozisyona bir alternatif isim düşünüyor.

Skorer'de yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Kenny Tete, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

YARIM SEZONLUK KONTRAT

Aynı haberde, Galatasaray'ın Kenny Tete ile kiralık olarak anlaşmak istediği yazıldı. Fulham'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Tete'nin sarı-kırmızılılardan gelecek teklife sıcak bakması bekleniyor.

25 yaşındaki Hollandalı sağ bekin, ülkesi ile bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda yer almak için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor. Galatasaray'ın ise kısa süre içerisinde Fulham'ın kapısını çalması bekleniyor.

KENNY TETE KİMDİR?

Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Kenny Tete, 9 Ekim 1995 Hollanda doğumludur. 25 yaşındaki futbolcu, sağ bek mevkisinde görev yapmaktadır.

Kenny Tete'nin detaylı biyografisini okumak için aşağıdaki habere tıklayınız.

Kenny Tete kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve mevkisi ne?