Galatasaray'da yeniden Arda Turan sesleri

30 Haziran tarihinde Barcelona ile olan 5 yıllık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bonservisini elinde bulunduran Arda Turan, tekrar Galatasaray ile anılmaya başlandı.

Sabah Gazetesinin haberine göre daha önce transferi istemeyen Mustafa Cengiz'in ikna edildiği ve Arda'nın boş sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Ocak ayında Teknik Direktör Fatih Terim'in yoğun taleple Arda'yı istemesi fakat yönetimden veto yemesi oldukça konuşulmuştu. Bonservisini elinde bulunduran Arda Turan Galatasaray camiasında konuşulmaya devam ediyor.

AĞUSTOS'DA İMZA ATACAK

Sabah Gazetesinde yayınlanan habere göre, Türk Lirası üzerinden düşük bir maaşla 1 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olan Arda Turan, Ağustos ayında imzayı atacak.

ARDA TURAN'IN BARCELONA KARİYERİ

2015 yazında Barcelona ile imzaladığı 5 yıllık sözleşmesi sona eren Arda Turan bonservisi artık elinde. Barcelona ile toplamda 55 maça çıkan milli futbolcu zaman zaman oynadığı futbolla göz doldurmuştu. Barcelona kariyerinin son yıllarında gözden düşen Arda Turan, İspanyol devinde toplamda 15 gol ve 11 asist yapmayı başardı.

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