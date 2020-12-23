Galatasaray'dan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
Galatasaray Kulübü'nün Twitter hesabında Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçındaki hakem yönetimine yönelik paylaşımda bulunuldu.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i Ülker Stadı'nda konuk etti.
Medil Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk ile 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan atılırken, birçok hakem kararı da tartışmaya sebep oldu.
Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı maçın ardından Galatasaray Kulübü, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" ifadesine yer verildi.
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GALATASARAY'IN PAYLAŞIMINA FENERBAHÇE'DEN YANIT!
Galatasaray'ın paylaşımını retweet eden Fenerbahçe paylaşımında "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli!" ifadelerine yer verdi.