Galatasaray'dan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı ile ilgili dikkat çeken paylaşım!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i Ülker Stadı'nda konuk etti.

Medil Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk ile 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan atılırken, birçok hakem kararı da tartışmaya sebep oldu.

Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı maçın ardından Galatasaray Kulübü, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" ifadesine yer verildi.

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GALATASARAY'IN PAYLAŞIMINA FENERBAHÇE'DEN YANIT!

Galatasaray'ın paylaşımını retweet eden Fenerbahçe paylaşımında "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli!" ifadelerine yer verdi.