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  4. Galatasaray'dan Şükrü Köksal Ünlü’nün istifasına ilişkin flaş açıklama

Galatasaray'dan Şükrü Köksal Ünlü’nün istifasına ilişkin flaş açıklama

Galatasaray Spor Kulübü'nden Şükrü Köksal Ünlü’nün görevinden istifa etmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Galatasaray'dan Şükrü Köksal Ünlü’nün istifasına ilişkin flaş açıklama

Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifası sonrası genel sekreterlik görevini yürüten Köksal Ünlü de istifa etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Köksal Ünlü'nün istifasına ilişkin yaptığın yazılı açıklamada bulundu.

Elmas açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Şükrü Köksal Ünlü, 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir"

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{TITLE_STRIP}Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü görevinden istifa etti

{TITLE_STRIP}Şükrü Köksal Ünlü kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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