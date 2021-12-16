Galatasaray'dan Şükrü Köksal Ünlü’nün istifasına ilişkin flaş açıklama

Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifası sonrası genel sekreterlik görevini yürüten Köksal Ünlü de istifa etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Köksal Ünlü'nün istifasına ilişkin yaptığın yazılı açıklamada bulundu.

Elmas açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Şükrü Köksal Ünlü, 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir"

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü görevinden istifa etti

Şükrü Köksal Ünlü kimdir?