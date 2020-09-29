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  3. Galatasaray'ın gündemindeki Fausto Vera kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Galatasaray'ın gündemindeki Fausto Vera kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Fausto Vera hakkında bilgileri haberimizde verdik. İşte, Fausto Vera kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sorularının cevapları...

Galatasaray'ın gündemindeki Fausto Vera kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bu sezon transferde genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Arjantin Ligi'nde forma giyen orta saha oyuncusu Fausto Vera'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarın merakla beklediği orta saha transferi için heyecan yaratan genç oyuncu merak konusu oldu. Peki, Fausto Vera kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

FAUSTO VERA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

26 Mart 2000 yılında Arjantin'de dünyaya gelen Fausto Vera, 20 yaşında. Ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde forma giyen genç oyuncu, 1.80 boyunda. Profesyonel futbol kariyerine 2018 yılında, Argentinos Juniors'da başlayan Arjantinli oyuncu, kariyerinde toplamda 26 maça çıktı. Bu 26 maçta 1 gol atma başarısı gösteren Vera, Terim'in istediği "regista" profiline uygun bir oyuncu. 

Orta sahada pas kalitesi ve geriden oyun kurma özellikleri ile öne çıkan oyuncunun Galatasaray'a transfer olması an meselesi. 

Galatasaray'da bir scout transferi daha: Fausto VeraGalatasaray'da bir scout transferi daha: Fausto Vera

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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