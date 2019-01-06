Garry Rodrigues Galatasaray'a resmen veda etti

10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan ekibine transfer olan yıldız futbolcu Galatasaray'ı unutmayacağını söyledi.

Rodrigues'in veda mesajı şu şekilde:

Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için zor olarak. Ama hem ailem hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutamayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileri taşıyan, tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, eibe, çocukluk hayalimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum.