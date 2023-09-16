Gastronomi Festivalinde Togg'lu böreğe yoğun ilgi, görenler dönüp bir daha baktı!

Bursa'da bu yıl 2.'si düzenlenen Gastronomi Festivali yoğun ilgi görerek çok renkli görüntülere sahne oldu. En renkli görüntü Toog'lu börek oldu. Toog'lu böreği gören ziyaretciler dönüp bir daha baktı.

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Gastronomi Festivalinde Togg'lu böreğe yoğun ilgi, görenler dönüp bir daha baktı!

Bursa'da bu yıl 2.'si düzenlenen Gastronomi Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Birçok restoranın lezzetlerini sergilediği festivale Togg böreği damga vurdu. Börekten yapılan yerli milli otomobil Togg'u görenler dönüp bir daha baktı. Baklava kulesi de büyük beğeni topladı.

TOOGLU BÖREK FESTİVALİN EN ÇOK İLGİ ÇEKEN STANTI OLDU

Bursa'da bu yıl "Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi" temasıyla düzenlenen 2. Gastronomi Festivali birçok lezzeti barındırırken ayrıca görsel şölenlerle de ön plana çıktı. Birçok restoranın festival ziyaretçilerini etkilemek için lezzetlerini sergilerken kimi işletmeler de görsel şölenlerle dikkat çekti. 2 metrelik baklava kulesiyle görenleri şaşkına çeviren baklava ustalarının yanı sıra peynirli kol böreklerle yapılan Togg'u görenler kendini fotoğraf çekmekten alamadı.

Gastronomi Festivalinde Togg'lu böreğe yoğun ilgi, görenler dönüp bir daha baktı!

"ÇEKİLİŞTEN TOGG ÇIKTI, BENDE BÖREKTEN TOGG YAPTIM"

Börekten yaptığı Togg'u gören ziyaretçilerin gözlerini alamadığını belirten Börek Ustası Hasan Acar, "2. Bursa Gastronomi Festivali beklentimizin üzerinde bir katılımla başladı. Biz börekten her şeyi yapıyoruz. Dünyanın en büyük böreğini de yaptık, uzaya börek de gönderdik. Togg milli aracımız, bana da Togg çıktı. Bunun üzerine börekten Togg yaptım. Börekçi, olduğum için börekten yaptım, pastacı olsam pastadan yapardım. Herkesin dikkatini çekiyor" dedi.

Gastronomi Festivalinde Togg'lu böreğe yoğun ilgi, görenler dönüp bir daha baktı!

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KAYNAK: İHA

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