Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor

6 Şubat depremi ile felaketi yaşayarak binlerce insanımızın öldüğü Hatay'da insanlık öldü denecek kadar bir olay yaşanarak vatandaşların gönderdiği deprem yardımlarını stoklayıp sattığı tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı. olayla ilgili 4 kişi ise aranıyor

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Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde deprem yardımlarını stoklayıp sattığı tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarın oluştuğu Hatay'da yardımların vatandaşlara ulaşması için ekipler gereken çalışmaları sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından deprem yardımlarını depoda stoklayıp sattığı tespit edilen şahıslara ait 4 depoya baskın düzenlendi.

Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor

İNSANLIK ÖLDÜ DETİRTECEK ,UTANÇ VERİCİ OLAY

Baskınlarda depolarda deprem yardımı olan ürünler ele geçirildi. Depodaki deprem yardımları, 4 ayrı araca yüklenerek yardım konteynerine taşınırken konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken 4 şahısla ilgili savcılık tarafından arama kararı çıkarıldı.

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KAYNAK: İHA

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