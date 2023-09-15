Samsun’da linç girişimi! Kanlar içinde kalan, cinsel istismar şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı!

Samsun'da küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsa mahalle sakinleri linç girişiminde bulundu.

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Samsun’da linç girişimi! Kanlar içinde kalan, cinsel istismar şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı!

Samsun'da küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsa mahalle sakinleri linç girişiminde bulundu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen K.Y.'nin (60) evinin yanında toplanan mahalle sakinleri, şahsa linç girişiminde bulundu. K.Y. evine kaçarak canını kurtardı.

Samsun’da linç girişimi! Kanlar içinde kalan, cinsel istismar şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı!

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis vatandaşları yatıştırmak için büyük gayret gösterdi. Polis tarafından kaçırılarak sivil polis aracına bindirilen K.Y., Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. Darp sonucu sağ kolunda çatlak oluşan, çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Samsun’da linç girişimi! Kanlar içinde kalan, cinsel istismar şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı!

Mağdur çocuğun ifadesine başvurulduğu ve K.Y. hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da linç girişimi! Kanlar içinde kalan, cinsel istismar şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı!

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KAYNAK: İHA

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