Kayıp Çinli bakanın gözaltında mı tutuluyor? Li Shangfu kimdir?

Çin'de bu kez Savunma Bakanı Li Shangfu'dan 2 haftadan fazla bir süredir haber alınamıyor. İngiliz Financial Times gazetesi, 2 haftadan fazla bir süredir haber alınamayan Çin Savunma Bakanı Li Shangfu'nun gözaltında tutulduğunu iddia etti.

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Kayıp Çinli bakanın gözaltında mı tutuluyor? Li Shangfu kimdir?

İngiliz Financial Times gazetesi, 2 haftadan fazla bir süredir haber alınamayan Çin Savunma Bakanı Li Shangfu'nun gözaltında tutulduğunu iddia etti.

Çin'de bu kez Savunma Bakanı Li Shangfu'dan 2 haftadan fazla bir süredir haber alınamıyor. Ülkede "siyasi istikrarsızlık" yaşandığına ilişkin spekülasyonların baş gösterdiği bir dönemde kendisinden 2 haftadır haber alınamayan Savunma Bakanı Shangfu hakkındaki spekülasyonlar da artıyor. Financial Times gazetesi ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği bugünkü bir haberinde, ABD hükümetinin, son olarak 29 Ağustos'ta başkent Pekin'de Çin-Afrika Forumu'nda görüntülenen ve daha sonra hiçbir toplantıda yer almayan Shangfu'nun gözaltında tutulduğuna inandığını öne sürdü. İngiliz haber ajansı Reuters, Çinli bakanın Vietnamlı savunma yetkilileri ile geçen haftaki toplantısını son anda iptal ettiğini yazdı.

Washington yönetimi yaptırım uygulamıştı

Washington yönetimi tarafından Rusya'nın en büyük silah ihracatçısı Rosoboronexport'tan silah satın aldığı gerekçesiyle 2018 yılında yaptırım uygulanan Çinli bakan, yaptırımlar kaldırılana kadar hiçbir ABD'li yetkili ile görüşmemişti.

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Son olarak 29 Ağustos'ta görüldü

Çin Savunma Bakanı Shangfu, 15 Ağustos'ta Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düzenlenen güvenlik konferansına katılmıştı. Shangfu, 2 gün sonra Minsk'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirilen bir toplantıya katılmış ve onlara ait fotoğraflar Belarus hükümeti tarafından yayınlanmıştı.

Shangfu son olarak 29 Ağustos'ta başkent Pekin'de Çin-Afrika Forumu'nda görüntülenmiş, daha sonra hiçbir toplantıda yer almamıştı.

Li Shangfu kimdir?

1958 yılında dünyaya gelen Li Shangfu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) komutanlarından Li Shaozhu'nun oğlu. Shangfu, 1982 yılında PLA'nın Savunma Teknolojileri Üniversitesi'nden mezun oldu ve daha sonra mühendislik alanında yüksek lisan yaptı. Shangfu, daha sonra ordunun Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nde 30 yıldan daha uzun bir süre görev aldı. 2016 yılında Shangfu, ordunun Stratejik Destek Gücü'nün komutan yardımcılığına atandı. Bir sonraki yıl ise ordunun satın alma biriminin başına getirildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e bağlılığı ile bilinen Shangfu, Mart ayında da Savunma Bakanı olarak görevlendirildi.

Shangfu, general olduğu dönemde de savunma diplomasinde önemli toplantılarda yer almayı başardı. Shangfu, Haziran ayında Singapur'da gerçekleştirilen Asya'nın en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nu yakından takip etmişti.

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KAYNAK: İHA

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