Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor

Hatay'da narenciye hasadının başlamasına sayılı günler kala jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek için 7 gün 24 saat devriye faaliyetlerini sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın bereketli topraklarında narenciye hasadına sayılı günler kaldı. Hasatla birlikte hırsızlar da gözünü çiftçinin 1 yıl boyunca verdiği emeğe dikti.
Jandarma ekipleri, narenciye hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor. Erzin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dörtyol jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları halkın mal ve can güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.
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KAYNAK: İHA