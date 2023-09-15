Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın bereketli topraklarında narenciye hasadına sayılı günler kaldı. Hatay'da narenciye hasadının başlamasına sayılı günler kala jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek için 7 gün 24 saat devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

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Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor

Hatay'da narenciye hasadının başlamasına sayılı günler kala jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını önlemek için 7 gün 24 saat devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın bereketli topraklarında narenciye hasadına sayılı günler kaldı. Hasatla birlikte hırsızlar da gözünü çiftçinin 1 yıl boyunca verdiği emeğe dikti.

Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor

Jandarma ekipleri, narenciye hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor. Erzin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dörtyol jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları halkın mal ve can güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor

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KAYNAK: İHA

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