Ünlü oyuncu Nejat İşler alkol yüzünden yine hastanelik oldu! Daha önce de ölümden dönmüştü!

Gülbeyaz, Behzat Ç, Aliye gibi Türk televizyonun yayınlandığı döneme damga vuran dizilerinde oynayan ünlü oyuncu Nejat İşler alkol yüzünden yine hastanelik oldu.
Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Cihan karakterine hayat veren 51 yaşındaki oyuncu daha önce de alkol yüzünden ölümden dönmüştü.
DAHA ÖNCE DE HASTANELİK OLMUŞ ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
2014 yılında alkol bağımlılığı nedeniyle septik şok geçirerek 95 gün yoğun bakımda kalan İşler'in el ve ayak parmakları kesilmişti.
Uzun bir süre alkol tedavisi görerek ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Nejat İşler yine alkole yenildi.
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