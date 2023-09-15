Ünlü oyuncu Nejat İşler alkol yüzünden yine hastanelik oldu! Daha önce de ölümden dönmüştü! Türk dizilerinin ünlü isimlerinden biri olan, daha önce Gülbeyaz, Behzat Ç, Aliye gibi şimdilerde ise Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Cihan karakterine hayat veren 51 yaşındaki oyuncu Nejat İşler alkol yüzünden yine hastanelik oldu. Daha önce de ölümden dönmüştü.