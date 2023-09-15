Yılmaz Güney'in Ailesi Farah Zeynep Abdullah'a ne dedi? Neden tepki gösterdi?

Bir televizyon kanalında başlayan “Dilek Taşı” dizisi, gündeme bomba gibi girdi. Çokca yorum alan ve tartışmalara sebep olan dizinin hapishane sahnelerinde gördüğümüz Yılmaz karakteri, gerçek hayattaki Yılmaz Güney mi? diye merak edilip tartışılırken, oyuncu Farah Zeynep Abdullah yaptığı yorumla ortalığı fena karıştırdı.

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Yılmaz Güney'in Ailesi Farah Zeynep Abdullah'a ne dedi? Neden tepki gösterdi?

Yılmaz Güney'in ailesi ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah karşı karşıya geldi.
Kanal D’de başlayan ve 12 Eylül dönemini anlatan “Dilek Taşı” dizisi, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hapishane sahnelerinde gördüğümüz Yılmaz karakteri, gerçek hayattaki Yılmaz Güney mi? diye günlerdir bir tartışma dönüyordu. Kimi izleyiciler kesinlikle Yılmaz Güney olduğunu iddia ederken, kimisi de olmadığı yönünde ifadeler kullanıyordu.Tartışmalar devam ederken, Yılmaz Güney’in 39’uncu ölüm yıldönümü geldi çattı. Güney'in ölüm yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulunan yazar Murathan Mungan,

Yılmaz Güney'in Ailesi Farah Zeynep Abdullah'a ne dedi? Neden tepki gösterdi? “İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı...

”Murathan Mungan’ın bu paylaşımına Farah Zeynep Abdullah’tan tepki geldi.Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney için "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" dedi.

Yılmaz Güney'in Ailesi Farah Zeynep Abdullah'a ne dedi? Neden tepki gösterdi?

Yılmaz Güney'in ailesinden ünlü oyuncuya yanıt gecikmedi.Güney'in ailesi adına yazılı açıklama yapan avukat Bişar Alinak, "Yılmaz Güney, kendi sözleriyle kadın haklarına yönelik tavrında 'kendisini yetersiz bulduğunu ve gelişme değişme çabası olduğunu' ifade eden, bu başlıkta ona yüzünü dönmüş herkesi dönüşmeye, yine kendi ifadesiyle 'feodal ve gerici kodlardan' uzaklaşıp bıkmadan özeleştiriye ve ilerlemeye teşvik etmiş bir sanatçıdır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Güney'in Ailesi Farah Zeynep Abdullah'a ne dedi? Neden tepki gösterdi?

"Toplumda şiddet sarmalının sona ermesi hususunda samimi gayretlerin, kendini bu başlıklarda eleştirmiş, toplumun dönüşmesi ve değişmesi umudunun sembolü olmuş bir sanatçıyı karalamak, hatırasını aşağılamak ve ailesinin kişilik haklarını ihlal etmek en nazik ifade ile hadsizliktir" denilen

Yılmaz Güney'in Ailesi Farah Zeynep Abdullah'a ne dedi? Neden tepki gösterdi?

açıklamada, şu ifadeler kullandı:
'Bugün Türkiye'de; kolluğun, iktidarın, kolladıklarının ve cezasızlık politikalarına, kadınlara, Kürtlere, işçilere, devrimci güçlere, LGBTİ+'lara yönelen sistematik saldırılara karşı ses çıkaramayan yeni dönem sanatçılarının hatırası milyonlara barış ve umudu çağrıştıran Yılmaz Güney'i hedef koymasını, manipülasyona maruz kalan milyonlara göz kırpan samimiyetsiz bir alkış alma hezeyanı olarak görmekteyiz. Samimi uyarılarımızı dikkate almayan başta oyuncu Farah Zeynep Abdullah olmak üzere karalama kampanyasına karışan her birey için her türlü kanuni hakkımızı kullanarak Yılmaz Güney'in manevi hatırasını, ailesinin ve yakınlarının kişilik haklarının muhafazasını sağlamaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla sunarız.'

Yılmaz Güney'in Ailesi Farah Zeynep Abdullah'a ne dedi? Neden tepki gösterdi?

21 Nisan 1968 yılında Yılmaz Güney, o zaman evli olduğu oyuncu Nebahat Çehre'yi arabayla ezdi.

Kaynak: Onedio

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