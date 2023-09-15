Sedat Peker yeniden ortaya çıktı! Olay açıklamalarda bulundu: "Ufak ufak ısırmalarına izin veriyorum"

BAE yetkililerinin uzun süredir kendi hesaplarından direkt olarak paylaşım yapmasına izin verilmeyen Sedat Peker de, "Memleket" isimli hesabından bu gönderisini paylaştı.

YAYINLAMA
Google News
Sedat Peker yeniden ortaya çıktı! Olay açıklamalarda bulundu: "Ufak ufak ısırmalarına izin veriyorum"

BAE yetkililerinin uzun süredir kendi hesaplarından direkt olarak paylaşım yapmasına izin verilmeyen Sedat Peker de, "Memleket" isimli hesabından bu gönderisini paylaştı.

Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olan Sedat Peker, sosyal medya platformu X'ten (eski adıyla Twitter), kendisi için başka bir hesaptan hazırlanan videoyu paylaştı.

Sedat Peker yeniden ortaya çıktı! Olay açıklamalarda bulundu: "Ufak ufak ısırmalarına izin veriyorum"

Peker'in yurt dışından yayınladığı eski bir konuşması ve İstanbul'daki görüntülerinden oluşan video, Peker'in "Bana bunları yapanların ufak ufak ısırık almalarına izin veriyorum. Onlar ısırık almaya devam etsinler... Ancak size söz veriyorum; o ısırıklarda kopardıkları midelerine gitmeden, onların gırtlaklarından onları çıkarıp alacağım" sözleriyle yayınlandı.

Kaynak: Duvar

BİM 15 Eylül 2023 Ürün kataloğunu yayınlandı, yetişen alıyor! İşte o ürünlerBİM 15 Eylül 2023 Ürün kataloğunu yayınlandı, yetişen alıyor! İşte o ürünler

Simit Sarayı ne zaman halka arz edilecek, fiyatı nedir? DMR Unlu Mamuller hangi tarihte halka arz edilecek?Simit Sarayı ne zaman halka arz edilecek, fiyatı nedir? DMR Unlu Mamuller hangi tarihte halka arz edilecek?

Kız kardeşler mahalle ortasında saç saça birbirine girdi! Mahalle karıştı!Kız kardeşler mahalle ortasında saç saça birbirine girdi! Mahalle karıştı!

San Sebastian nerenin meşhur? Cheesecake nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?San Sebastian nerenin meşhur? Cheesecake nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?

Mavi Kelebekler’de hedef galibiyetMavi Kelebekler’de hedef galibiyet

Teknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracakTeknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracak

Eskişehir’de deprem riskiEskişehir’de deprem riski

İki ayağını biçerdövere kaptıran operatör hayatını kaybettiİki ayağını biçerdövere kaptıran operatör hayatını kaybetti

ZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovuZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovu

Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldıPrenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı

Hamitler için acil eylem planı devredeHamitler için acil eylem planı devrede

Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralıOtomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı

Avrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyorAvrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyor

Erciyes’te sıcak su sondaj çalışması devam ediyorErciyes’te sıcak su sondaj çalışması devam ediyor

Her 6 erkekten 1’ine prostat kanseri teşhisi konuluyorHer 6 erkekten 1’ine prostat kanseri teşhisi konuluyor

AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçeAFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe

Hac malzemesi satıcıları yeni dönemden umutluHac malzemesi satıcıları yeni dönemden umutlu

Terminatör lakaplı boksör Kadir Yıldırım: "Errol Zimmerman’ı emekli edeceğim"Terminatör lakaplı boksör Kadir Yıldırım: "Errol Zimmerman’ı emekli edeceğim"

Aracını satmak için gittiği Şanlıurfa’da yediği yemek kabusu olduAracını satmak için gittiği Şanlıurfa’da yediği yemek kabusu oldu

Rüstem Paşa Camii’nin laleleri Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda sergilendiRüstem Paşa Camii’nin laleleri Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda sergilendi

Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde yüzme kursları başlıyorAliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde yüzme kursları başlıyor

Gıda Sektörü GSO’da bir araya geldiGıda Sektörü GSO’da bir araya geldi

Çay turizmiÇay turizmi

Arkas’lı voleybolcular sağlık kontrolünden geçtiArkas’lı voleybolcular sağlık kontrolünden geçti

Çalıntı araçla iş yeri soydular, dakikalar içerisinde 130 bin TL’lik vurgun yaptılarÇalıntı araçla iş yeri soydular, dakikalar içerisinde 130 bin TL’lik vurgun yaptılar

Site sakinlerinin yerinde dönüşüm talebi: ‘süreç hızlandırılsın’Site sakinlerinin yerinde dönüşüm talebi: ‘süreç hızlandırılsın’

Bergama’nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandıBergama’nın düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, neden gündem oldu? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, neden gündem oldu? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Çirkin saldırı cezasız kalmadı! Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı
Çirkin saldırı cezasız kalmadı! Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı
Ayçin Tuyun ameliyat oldu, umudunu yitirdemedi: Kanseri 'Gülümseyerek uğurlamayı seçtim'
Ayçin Tuyun ameliyat oldu, umudunu yitirdemedi: Kanseri 'Gülümseyerek uğurlamayı seçtim'
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti!
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi: "Ek ders saat ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidiyoruz "
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi: "Ek ders saat ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidiyoruz "
ERİS varyantı nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur?
ERİS varyantı nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur?
Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor
Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: ERİS varyantı Türkiye'de!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: ERİS varyantı Türkiye'de!
MEB son dakika! Açık Lise geçiş şartları 2023 , açıklandı! Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
MEB son dakika! Açık Lise geçiş şartları 2023 , açıklandı! Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
Çok Okunanlar
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Reeder Teknoloji halka açıldı! Halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak
Reeder Teknoloji halka açıldı! Halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak
Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'
Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!