Sedat Peker yeniden ortaya çıktı! Olay açıklamalarda bulundu: "Ufak ufak ısırmalarına izin veriyorum"

BAE yetkililerinin uzun süredir kendi hesaplarından direkt olarak paylaşım yapmasına izin verilmeyen Sedat Peker de, "Memleket" isimli hesabından bu gönderisini paylaştı.
Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olan Sedat Peker, sosyal medya platformu X'ten (eski adıyla Twitter), kendisi için başka bir hesaptan hazırlanan videoyu paylaştı.
Peker'in yurt dışından yayınladığı eski bir konuşması ve İstanbul'daki görüntülerinden oluşan video, Peker'in "Bana bunları yapanların ufak ufak ısırık almalarına izin veriyorum. Onlar ısırık almaya devam etsinler... Ancak size söz veriyorum; o ısırıklarda kopardıkları midelerine gitmeden, onların gırtlaklarından onları çıkarıp alacağım" sözleriyle yayınlandı.
Kaynak: Duvar
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