Simit Sarayı ne zaman halka arz edilecek, fiyatı nedir? DMR Unlu Mamuller hangi tarihte halka arz edilecek?

Simit Sarayı ne zaman halka arz olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Simit Sarayı’nın üretim şirketi DMR Unlu Mamuller'in halka ar başvurusunun onaylandığı SPK'nın haftalık bülteninde yer aldı. Halk arz fyatı ile ilgili detaylar yer aldı. Peki DMR Unlu Mamuller halka arz fiyatı ne kadar olacak?
DMR UNLU MAMÜLLER HALKA ARZ FİYATI NEDİR?
SPK'nın haftalık bülteninde Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin halka arz başvurusunun onaylandığı yer aldı. Bültende DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin mevcut sermayesi 110.300.00, yeni sermaye 185.300.000 olarak yer adı. Satış fiyatı ise 10.24 olarak açıklandı. ) 1 TL nominal değerli paylar 10,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
SİMİT SARAYI NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?
Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin halka arz başvurusunun onaylandığını açıklanasından sonra halk arz tarihi merak ediliyor. Ancak halka arz tarihi açıklanınca habere eklenecek.
Kaynak: Milliyet
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