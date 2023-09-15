Simit Sarayı ne zaman halka arz edilecek, fiyatı nedir? DMR Unlu Mamuller hangi tarihte halka arz edilecek?

SPK'nın haftalık bülteninde Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin halka arz başvurusuna onay verildiği yer aldı. Simit Saray'ın halka ne zaman arz olacağı merakla bekleniyor. Simit Sarayı ne zaman halka arz olacak, DMR Unlu Mamuller hangi tarihte halka arz yapılacak?

YAYINLAMA
Google News
Simit Sarayı ne zaman halka arz edilecek, fiyatı nedir? DMR Unlu Mamuller hangi tarihte halka arz edilecek?

Simit Sarayı ne zaman halka arz olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Simit Sarayı’nın üretim şirketi DMR Unlu Mamuller'in halka ar başvurusunun onaylandığı SPK'nın haftalık bülteninde yer aldı. Halk arz fyatı ile ilgili detaylar yer aldı. Peki DMR Unlu Mamuller halka arz fiyatı ne kadar olacak?


DMR UNLU MAMÜLLER HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

SPK'nın haftalık bülteninde Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin halka arz başvurusunun onaylandığı yer aldı. Bültende DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin mevcut sermayesi 110.300.00, yeni sermaye 185.300.000 olarak yer adı. Satış fiyatı ise 10.24 olarak açıklandı. ) 1 TL nominal değerli paylar 10,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Simit Sarayı ne zaman halka arz edilecek, fiyatı nedir? DMR Unlu Mamuller hangi tarihte halka arz edilecek?
SİMİT SARAYI NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ'nin halka arz başvurusunun onaylandığını açıklanasından sonra halk arz tarihi merak ediliyor. Ancak halka arz tarihi açıklanınca habere eklenecek.

Kaynak: Milliyet

Kız kardeşler mahalle ortasında saç saça birbirine girdi! Mahalle karıştı!Kız kardeşler mahalle ortasında saç saça birbirine girdi! Mahalle karıştı!

San Sebastian nerenin meşhur? Cheesecake nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?San Sebastian nerenin meşhur? Cheesecake nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?

Mavi Kelebekler’de hedef galibiyetMavi Kelebekler’de hedef galibiyet

Teknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracakTeknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracak

Eskişehir’de deprem riskiEskişehir’de deprem riski

İki ayağını biçerdövere kaptıran operatör hayatını kaybettiİki ayağını biçerdövere kaptıran operatör hayatını kaybetti

ZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovuZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovu

Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldıPrenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı

Hamitler için acil eylem planı devredeHamitler için acil eylem planı devrede

Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralıOtomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı

Avrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyorAvrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyor

Erciyes’te sıcak su sondaj çalışması devam ediyorErciyes’te sıcak su sondaj çalışması devam ediyor

Her 6 erkekten 1’ine prostat kanseri teşhisi konuluyorHer 6 erkekten 1’ine prostat kanseri teşhisi konuluyor

AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçeAFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe

Hac malzemesi satıcıları yeni dönemden umutluHac malzemesi satıcıları yeni dönemden umutlu

Terminatör lakaplı boksör Kadir Yıldırım: "Errol Zimmerman’ı emekli edeceğim"Terminatör lakaplı boksör Kadir Yıldırım: "Errol Zimmerman’ı emekli edeceğim"

Aracını satmak için gittiği Şanlıurfa’da yediği yemek kabusu olduAracını satmak için gittiği Şanlıurfa’da yediği yemek kabusu oldu

Rüstem Paşa Camii’nin laleleri Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda sergilendiRüstem Paşa Camii’nin laleleri Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda sergilendi

Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde yüzme kursları başlıyorAliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde yüzme kursları başlıyor

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
GIPTA Ne Zaman İşlem Görecek? Gıpta Ofis halka arz ne zaman sonuçlanır?
GIPTA Ne Zaman İşlem Görecek? Gıpta Ofis halka arz ne zaman sonuçlanır?
1 Dolar kaç TL? Piyasalarda son durum ne? Güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar
1 Dolar kaç TL? Piyasalarda son durum ne? Güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar
Uzmanlardan borsada küçük yatırımcılara uyarı geldi! Dedesinin teyzesinin üzerine bile alan var!
Uzmanlardan borsada küçük yatırımcılara uyarı geldi! Dedesinin teyzesinin üzerine bile alan var!
Bu gün Dolar ve Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
Bu gün Dolar ve Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi: "Ek ders saat ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidiyoruz "
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi: "Ek ders saat ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidiyoruz "
ERİS varyantı nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur?
ERİS varyantı nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur?
Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor
Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: ERİS varyantı Türkiye'de!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: ERİS varyantı Türkiye'de!
ABD doları küresel para olmaktan çıkıyor mu? O ülkeden tarihi hamle! Dolar'ın fişini çekti
ABD doları küresel para olmaktan çıkıyor mu? O ülkeden tarihi hamle! Dolar'ın fişini çekti
Bankalarda 10 Bin TL'nin altındaki işlemler kapatıldı, müşteriler ATM'lere yönlendiriliyor
Bankalarda 10 Bin TL'nin altındaki işlemler kapatıldı, müşteriler ATM'lere yönlendiriliyor
Çok Okunanlar
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Türkiye'de en çok altın bu illerde! Zirvede bakın hangi şehirler var?
Türkiye'de en çok altın bu illerde! Zirvede bakın hangi şehirler var?
BDDK duyurdu: Bazı kredi kartı harcamalarında taksit düzenlemesi
BDDK duyurdu: Bazı kredi kartı harcamalarında taksit düzenlemesi
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!