Kocaeli Gölcük'de yürekleri parçalayan kaza!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan işçi servisinin çarpması neticesinde yaşamını yitiren anne ve kızından geriye kalan terlik ve ayakkabı yürekleri burktu. Annenin 5 yaşındaki kızı Nur Eylül'ü okula götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

ANNE, KIZ HAYATINI KAYBETTİ!

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.O. idaresindeki 41 P 9013 plakalı işçi servisinin rampa aşağı indiği esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, duramayarak kaldırımda yürüyen Nur Eylül (5) ile annesi Ayfer Başkurt'a çarparak yan yattı. Servis şoförü ve 5 işçi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, anne Ayfer Başkurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. 7 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 5 yaşındaki Nur Eylül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Nur Eylül ve annesi Ayfer Başkurt'tan geriye ise olay yerindeki terlik ve ayakkabı kaldı. Acı kare görenlerin yüreğini burktu. Ayfer Başkurt'un kızı Nur Eylül'ü okula götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Sesi duyup dışarıya çıktığını söyleyen Neslihan Akşahin, "Saat 08.00 sıralarıydı. Ben çığlık seslerini duyup balkona çıktım. Koşarak aşağıya indim. Çocuğa müdahalede bulunuyorlardı. Ben indiğimde çocuk ölmüştü. Aşağıya baktığımda kadını gördüm. Otobüste de çığlık sesleri duyuluyordu. Otobüsten de insanları indirmeye çalışıyorlardı, camı patlatmaya çalışıyorlardı. İtfaiyeyi aradık" dedi.

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Servis aracı ise olay yerindeki geniş çaplı incelemelerin ardından bölgeden kaldırıldı.

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