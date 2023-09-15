Kocaeli Gölcük'de yürekleri parçalayan kaza!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan işçi servisinin çarpması neticesinde yaşamını yitiren anne ve kızından geriye kalan terlik ve ayakkabı yürekleri burktu.

YAYINLAMA
Google News
Kocaeli Gölcük'de yürekleri parçalayan kaza!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan işçi servisinin çarpması neticesinde yaşamını yitiren anne ve kızından geriye kalan terlik ve ayakkabı yürekleri burktu. Annenin 5 yaşındaki kızı Nur Eylül'ü okula götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

ANNE, KIZ HAYATINI KAYBETTİ!

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.O. idaresindeki 41 P 9013 plakalı işçi servisinin rampa aşağı indiği esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, duramayarak kaldırımda yürüyen Nur Eylül (5) ile annesi Ayfer Başkurt'a çarparak yan yattı. Servis şoförü ve 5 işçi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, anne Ayfer Başkurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. 7 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 5 yaşındaki Nur Eylül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kocaeli Gölcük'de yürekleri parçalayan kaza!

Nur Eylül ve annesi Ayfer Başkurt'tan geriye ise olay yerindeki terlik ve ayakkabı kaldı. Acı kare görenlerin yüreğini burktu. Ayfer Başkurt'un kızı Nur Eylül'ü okula götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kocaeli Gölcük'de yürekleri parçalayan kaza!

Sesi duyup dışarıya çıktığını söyleyen Neslihan Akşahin, "Saat 08.00 sıralarıydı. Ben çığlık seslerini duyup balkona çıktım. Koşarak aşağıya indim. Çocuğa müdahalede bulunuyorlardı. Ben indiğimde çocuk ölmüştü. Aşağıya baktığımda kadını gördüm. Otobüste de çığlık sesleri duyuluyordu. Otobüsten de insanları indirmeye çalışıyorlardı, camı patlatmaya çalışıyorlardı. İtfaiyeyi aradık" dedi.

Servis aracı ise olay yerindeki geniş çaplı incelemelerin ardından bölgeden kaldırıldı.

Uyuşturucu satıcılarına şok baskın! 8 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonuUyuşturucu satıcılarına şok baskın! 8 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi: "Ek ders saat ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidiyoruz "Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi: "Ek ders saat ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidiyoruz "

ERİS varyantı nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur?ERİS varyantı nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur?

Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyorJandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: ERİS varyantı Türkiye'de!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: ERİS varyantı Türkiye'de!

San Sebastian nerenin meşhur Cheesecake'i? San Sebastian nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?San Sebastian nerenin meşhur Cheesecake'i? San Sebastian nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?

Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?

Ünlü oyuncu Nejat İşler alkol yüzünden yine hastanelik oldu! Daha önce de ölümden dönmüştü!Ünlü oyuncu Nejat İşler alkol yüzünden yine hastanelik oldu! Daha önce de ölümden dönmüştü!

BİM 15 Eylül 2023 Cuma Ürün kataloğunu yayınlandı, yetişen alıyor! İşte o ürünlerBİM 15 Eylül 2023 Cuma Ürün kataloğunu yayınlandı, yetişen alıyor! İşte o ürünler

Sedat Peker yeniden ortaya çıktı! Olay açıklamalarda bulundu: "Ufak ufak ısırmalarına izin veriyorum"Sedat Peker yeniden ortaya çıktı! Olay açıklamalarda bulundu: "Ufak ufak ısırmalarına izin veriyorum"

Simit Sarayı ne zaman halka arz edilecek, fiyatı nedir? DMR Unlu Mamuller hangi tarihte halka arz edilecek?Simit Sarayı ne zaman halka arz edilecek, fiyatı nedir? DMR Unlu Mamuller hangi tarihte halka arz edilecek?

Kız kardeşler mahalle ortasında saç saça birbirine girdi! Mahalle karıştı!Kız kardeşler mahalle ortasında saç saça birbirine girdi! Mahalle karıştı!

Mavi Kelebekler’de hedef galibiyetMavi Kelebekler’de hedef galibiyet

Teknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracakTeknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracak

Eskişehir’de deprem riskiEskişehir’de deprem riski

İki ayağını biçerdövere kaptıran operatör hayatını kaybettiİki ayağını biçerdövere kaptıran operatör hayatını kaybetti

ZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovuZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovu

Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldıPrenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı

Hamitler için acil eylem planı devredeHamitler için acil eylem planı devrede

Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralıOtomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı

Avrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyorAvrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyor

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uyuşturucu satıcılarına şok baskın! 8 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu
Uyuşturucu satıcılarına şok baskın! 8 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu
Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor
Jandarma önlem aldı! Narenciye hırsızlarına gözaçtırmıyor
Kız kardeşler mahalle ortasında saç saça birbirine girdi! Mahalle karıştı!
Kız kardeşler mahalle ortasında saç saça birbirine girdi! Mahalle karıştı!
Ameliyat ettiği eşinin ölümünden ceza alan doktoru silah zoru ile kaçıran şahıs tutuklandı
Ameliyat ettiği eşinin ölümünden ceza alan doktoru silah zoru ile kaçıran şahıs tutuklandı
Son Haberler
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ceren Barlas: “Yağ içeriği yüksek diyetler, prostat kanseri riskini artırıyor”
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ceren Barlas: “Yağ içeriği yüksek diyetler, prostat kanseri riskini artırıyor”
Allah seni islah etsin! Caminin içinde tabure üzerine masa kurdu, içki içip, skandal sözlerle paylaştı!
Allah seni islah etsin! Caminin içinde tabure üzerine masa kurdu, içki içip, skandal sözlerle paylaştı!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Kayıp Çinli bakanın gözaltında mı tutuluyor? Li Shangfu kimdir?
Kayıp Çinli bakanın gözaltında mı tutuluyor? Li Shangfu kimdir?
Antalya’da tüyler ürperten cinayet! Ağaçların arasında duman çıkan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı
Antalya’da tüyler ürperten cinayet! Ağaçların arasında duman çıkan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu yola saçılan sıvı paniğe neden oldu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu yola saçılan sıvı paniğe neden oldu
Çok Okunanlar
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Uyuşturucu madde kullanan torun dehşet saçtı: Babannesi ve halasının boğazını kesti
Uyuşturucu madde kullanan torun dehşet saçtı: Babannesi ve halasının boğazını kesti
Bağcılar’da okul bahçesine giren başıboş pitbull öğrencilere korku dolu anlar yaşattı
Bağcılar’da okul bahçesine giren başıboş pitbull öğrencilere korku dolu anlar yaşattı
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!