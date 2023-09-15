Uyuşturucu satıcılarına şok baskın! 8 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, bugün sabah saat 06.00 sıralarında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik tespit edilen 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Uyuşturucu satıcılarına şok baskın! 8 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabaha karşı sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde, 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, bugün sabah saat 06.00 sıralarında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik tespit edilen 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Yapılan aramada 334 sentetik ecza, 7 parça halinde 190 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 parça halinde 10 gram metamfetamin, 13 gram esrar, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 24 adet 7.65 mm çapında fişek, 5 adet 6,35 mm çapında fişek, 16 adet pompalı tüfek kartuşu, tabanca parçaları ve tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında TCK 188, 191 ve 6136 SKM suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan GBT sorgularında basit yaralama ve TCK 191 suçlarından aranma kaydı bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız süreceği öğrenildi.

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KAYNAK: İHA

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