Muşlu çoban göktaşı olduğunu iddia etti! Bulduğu taşı 5 milyondan satışa çıkardı

Diyarbakır'a düşen göktaşının bir parçasını Muş'ta bulduğunu iddia eden bir çoban, taşı 5 milyon liradan satışa çıkardı. Bulduğu taşın göktaşı olabileceğini düşünerek yetkililerin taşı incelemesini istedi.

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Muşlu çoban göktaşı olduğunu iddia etti! Bulduğu taşı 5 milyondan satışa çıkardı

Diyarbakır'a düşen göktaşının bir parçasını Muş'ta bulduğunu iddia eden bir çoban, taşı 5 milyon liradan satışa çıkardı.

Muş'un Cevizlidere köyünde yaşayan 17 yaşındaki Habil Bardakçı, hayvan otlatırken bulduğu taşın göktaşı olabileceğini düşünerek yetkililerin taşı incelemesini istedi. Terörden arındırılan Şenyayla bölgesinde hayvanlarını otlattığı sırada bölgede rastlanılmayan farklı yapısı ve rengi olan bir taş bulan Bardakçı, taştan yayılan koku nedeniyle kısa süreli baş ağrısı geçirdiğini anlattı.

Muşlu çoban göktaşı olduğunu iddia etti! Bulduğu taşı 5 milyondan satışa çıkardı

Taşın meteor olabileceğini düşünen Bardakçı, hemen alıp evine götürerek durumu ailesine anlattı. Bölgede yıllardır hayvancılık yapan aile, bu farklılıkta bir taşı daha önce görmediklerini ifade ederek internet üzerinden taşı araştırmaya başladı. İnternet üzerinde çıkan görsellerin kendi ellerinde olan taşa benzediğini iddia eden baba Şemseddin Bardakçı, 5 milyon TL'den satışa sundu. Göktaşı olduğu iddia edilen taş ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan baba Bardakçı, taşın yetkililerce incelemesini isteyerek, "Muş'un Cevizlidere köyünde ikamet ediyorum. Oğlum yaylada hayvanları otlatırken farklı bir taş bulup eve getirdi. Taşı bulduğu zaman yanık olduğunu görüyor ve eve getiriyor. Taşı fark edince merak edip kırıyor. Taştan yayılan koku nedeniyle çocuk baş ağrısı geçiriyor. Taşı eve getirdiğinde bana olayı anlattı, biz de taşı kendimizce inceledik. Gerçekten de göktaşına benziyor. Bu taşın yetkililerce incelenmesini istiyoruz. Göktaşının değerli bir taş olduğunu biliyoruz. Komşu ilimiz Diyarbakır'da bulunan göktaşı için 4 milyon istediler, ben de kendi göktaşımı 5 milyon liradan satışa sunuyorum" dedi.

Dağda hayvan otlatan Habil Bardakçı, bölgeye ait olmayan farklı bir taş bulduğunu belirterek, "Muş'un Cevizlidere köyünde ikamet ediyorum. Koyun ve keçilerimi otlatırken karşıma değişik bir taş çıktı. Taşı elime aldığımda yeşilimsi bir renk vardı ve yanık kokusu geliyordu. Taşı kırdım ve yayılan koku beni etkiledi. Kısa süreliğine baş ağrısı geçirdim. Akşam hayvanlarımı eve götürünce taşı elbisemin içine koydum ve yanımda götürdüm. Taşı aileme gösterdim, onlar da hayretle karşıladı. Köyde ilk defa böyle bir taşa denk geldiklerini söylediler. Taşı internetten araştırdık ve gerçekten de göktaşına benziyordu" şeklinde konuştu.

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KAYNAK: İHA

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