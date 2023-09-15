Eşi ve kayınvalidesine kızdı, içinde çocuğu ve kendisiyle birlikte evi ateşe verdi!

Bolu'da, eşi ve kayınvalidesiyle tartışarak sinir krizi geçiren kadın, kendisi ve çocuğu içerisindeyken evi yanıcı madde ile ateşe verdi. 2 katlı evin üst katı alev topuna döndü.

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Eşi ve kayınvalidesine kızdı, içinde çocuğu ve kendisiyle birlikte evi ateşe verdi!

Bolu'da iddiaya göre, eşi ve kayınvalidesiyle tartışarak sinir krizi geçiren kadın, kendisi ve çocuğu içerisindeyken evi yanıcı madde ile ateşe verdi. 2 katlı evin üst katı alev topuna döndü.

VATANDAŞLAR EVİN İÇERİSİNDEN ÇOCUĞU VE KADINI KURTARDI

Olay, Köroğlu Mahallesi Karga Tepesi Sokak'ta 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ş. (24), evde eşi A.Ş. ve kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışma sonrası sinir krizi geçiren kadın, 3 yaşındaki çocuğu B.E.Ş. ile yalnız kaldığı sırada, evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kısa süre içerisinde alevler tüm evi sardı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eşi ve kayınvalidesine kızdı, içinde çocuğu ve kendisiyle birlikte evi ateşe verdi!

Evi ateşe veren kadın, çocuğu ile alevlerin arasında mahsur kaldı. Evden seslerin geldiğini fark eden vatandaşlar tarafından, evin içerisindeki kadın ve çocuk kurtarılarak, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine hafif yaralı olarak götürüldü.

Eşi ve kayınvalidesine kızdı, içinde çocuğu ve kendisiyle birlikte evi ateşe verdi!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK: İHA

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