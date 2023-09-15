Elinde bıçakla eşini ve 2 yaşındaki çocuğunu esir aldı, tehditler savurarak yardıma gelenlere izin vermedi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşini ve iki çocuğunu rehin aldıktan sonra etrafa tehditler savuran koca polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirdi.

Olay, Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bir binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. isimli kadın evinin balkonundan "Beni kurtarın" diye bağırmaya başladı.

KADIN ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

Kadının yardım çığlıklarını duyan caddedeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. O sırada balkona elinde bıçakla çıkan kadının kocası T.Ö., tehditler savurarak yardıma gelenlere izin vermedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, T.Ö'yü gözaltına aldı. N.Ö. ve 2 yaşındaki çocuğu, sağlık ekipleri tarafından her ihtimale karşın hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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