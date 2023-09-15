Korkunç olay! THY uçağının iniş takımında yabancı uyruklu bir kişinin cesedi bulundu

Amsterdam-İstanbul seferini yaban Türk havayollarına ait uçağın İstanbul havalimanında indikten sonra uçağın bakım için hangara çekildiğinde lastiklerinin arasına bir ceset olduğu tesbit edildi.

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Korkunç olay! THY uçağının iniş takımında yabancı uyruklu bir kişinin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, dün gece Amsterdam-İstanbul seferini tamamlayarak İstanbul Havalimanı'na inen THY uçağı, bakım için hangara çekildi.

Bu esnada uçağın iniş takımının olduğu bölümde bir erkek cesedi gören ekipler, polisi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, uçağın etrafını güvenlik şeridiyle kapattı.

Söz konusu ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

KAÇAK YOLCU GİZLENDİĞİ İÇİN TESPİT EDİLEMEDİ

THY yetkililerinden edinilen bilgiye göre, şirket her sefer öncesi uçaklarında rutin kontroller gerçekleştiriyor.

Kaçak yolcunun sefer öncesi gizlendiği bölümün, uçağın dış yüzeyinde "ana iniş takımı yuvası" olarak tabir edilen noktada olması sebebiyle fark edilemediği, uçağın rutin üs bakımı kapsamında yapılan kontroller esnasında ana iniş takımı kapağı açıldığında cesedin bulunduğu belirtildi.

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