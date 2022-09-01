Gazeteci Fatih Altaylı çileden çıktı! Kendisini eleştiren kişiye küfür etti: "Seni doktor yapanın ben..."

Habertürk yazarı ve Teke Tek programı sunucusu Fatih Altaylı, sosyal medya platformu Twitter'da çileden çıktı.

Fatih Altaylı program hakkında Twitter'da paylaşımda bulunan Ahmet Koyuncu kişinin," Zavallı profesörler... Zavallı Fatih Altaylı... Kenan Evren faşizminde parladınız. Artık Amerikancılar tüm dünyada şeyini kaldıramıyor. Yalnız kaldınız. Biz Erdoğan ile başa çıkamadınız. Zavallılar," ifadelerini kullandığı paylaşımına sert yanıt verdi.

Altaylı, "Terbiyeli ol edepsiz. Zavallı sen ve senin gibilerdir. Kime zavallı diyorsun. Ahlaklı ol" dedi.

ALTAYLI'YA YANIT VERDİ

Altaylı, Koyuncu'nun paylaşımına cevap vermesi sonrası, "Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi yabancı dille eğitim veren sömürge okuludur. Kapatılmalı yada Türkçe eğitime geçmelidir. Robert Koleji'ni Türkçe eğitime geçiren Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun." diye yazdı.

KÜFÜR ETTİ

Bu sözler sonrası Fatih Altaylı ileri giderek," Seni doktor yapanın ta amk. Galatasaray Lisesi Osmanlı zamanında kurulmuş devlet okuludur. Cahil. Ezik" cevabını verdi.

Altaylı her zaman olduğu gibi daha sonra paylaşımını sildi.