Gazeteci Fatih Altaylı çileden çıktı! Kendisini eleştiren kişiye küfür etti: "Seni doktor yapanın ben..."

Gazeteci Fatih Altaylı, Teke Tek programı hakkında eleştirilerde bulunan sosyal medya kullanıcısına sert tepki göstererek küfür etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Habertürk yazarı ve Teke Tek programı sunucusu Fatih Altaylı, sosyal medya platformu Twitter'da çileden çıktı.

Fatih Altaylı program hakkında Twitter'da paylaşımda bulunan Ahmet Koyuncu kişinin," Zavallı profesörler... Zavallı Fatih Altaylı... Kenan Evren faşizminde parladınız. Artık Amerikancılar tüm dünyada şeyini kaldıramıyor. Yalnız kaldınız. Biz Erdoğan ile başa çıkamadınız. Zavallılar," ifadelerini kullandığı paylaşımına sert yanıt verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı çileden çıktı! Kendisini eleştiren kişiye küfür etti: Seni doktor yapanın ben...

Altaylı, "Terbiyeli ol edepsiz. Zavallı sen ve senin gibilerdir. Kime zavallı diyorsun. Ahlaklı ol" dedi.

ALTAYLI'YA YANIT VERDİ

Altaylı, Koyuncu'nun paylaşımına cevap vermesi sonrası, "Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi yabancı dille eğitim veren sömürge okuludur. Kapatılmalı yada Türkçe eğitime geçmelidir. Robert Koleji'ni Türkçe eğitime geçiren Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun." diye yazdı.

Gazeteci Fatih Altaylı çileden çıktı! Kendisini eleştiren kişiye küfür etti: Seni doktor yapanın ben...

KÜFÜR ETTİ

Bu sözler sonrası Fatih Altaylı ileri giderek," Seni doktor yapanın ta amk. Galatasaray Lisesi Osmanlı zamanında kurulmuş devlet okuludur. Cahil. Ezik" cevabını verdi.

Altaylı her zaman olduğu gibi daha sonra paylaşımını sildi.

Gazeteci Fatih Altaylı çileden çıktı! Kendisini eleştiren kişiye küfür etti: Seni doktor yapanın ben...

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