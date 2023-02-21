Skandal sözler sonrası harekete geçildi! Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumu ve çalışanları hedef alan sosyal medya paylaşımı nedeniyle Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Skandal sözler sonrası harekete geçildi! Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kuruluna yöneltilen, “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?” sorusuna verilen cevap sosyal medyada çok konuşulmuştu.

SKANDAL SÖZLER

Bunun üzerine Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Skandal sözler sonrası harekete geçildi! Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu sözlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Kurumdan yapılan açıklamada Fatih Altaylı hakkında Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Başkanlık I. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, “Şüphelinin Twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur” denildi.

Skandal sözler sonrası harekete geçildi! Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

Dilekçede, Altaylı’nın, ülkemizin ve vatandaşlarının çok zor dönemlerden geçtiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığına ve devlet kuruluşlarına karşı algı ve dezenformasyon yoluyla, Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan bir soruya kurulun, dini bir konuya verdiği ilmi bir cevabı alıntılayarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı, hakaretamiz söylemlerle saldırmasının Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği ifade edildi.

Skandal sözler sonrası harekete geçildi! Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

Fatih Altaylı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeleriyle halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyecek şekildeki şikayete konu olan paylaşımda bulunmasının toplum nezdinde ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtığı ve halk arasında infiale sebep olduğu kaydedilen suç duyuru dilekçesinde, Altaylı hakkında, soruşturma ve kovuşturma başlatılarak, cezalandırılması talep edildi.

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