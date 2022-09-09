Kübra Par'dan Fatih Altaylı'yı eleştiren Kılıçdaroğlu'na salvo! En zayıf noktasından alt etti: "Seçimi kazanması zor görünüyor"

Gazeteci Fatih Altaylı önceki gün kaleme aldığı köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında değerlendirme yaptığı köşe yazısında, "Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin içine sindiremezsiniz." ifadesini kullanmıştı.

Bu ifadenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden gazeteci Fatih Altaylı'yı eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.

Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.

Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, “Alo Holdinglerin” medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline."

"BU SIRALADIĞIMIZ GAZETECİLERİN HEPSİ YERİ GELDİĞİNDE İKİ BELEDİYE BAŞKANINI DA İKTİDARI DA AÇIKTAN ELEŞTİREN İSİMLER"

Bu açıklamaları köşe yazısında değerlendiren Habertürk yazarı Kübra Par, Kılıçdaroğlu'nun bir grup köşe yazarı ve kamuoyu araştırmacısını hedef aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

" 'Kelle koltukta mücadele' ettiği halde kendisine nasıl muhalefet yapılacağını öğretmeye kalktıklarını iddia etti. Hatta bu isimlerin gizli yandaş olduğunu öne sürdü.

Peki Kemal Bey’i çileden çıkaranlar kimler?

Cevabı basit. 2023’te Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak gösterilmesinin muhalefet açısından seçimi tehlikeye sokacağını dile getirenler.

Peki söz konusu isimlerin Kılıçdaroğlu’na özel bir garezi mi var?

Şahsi çıkarları veya gizli bir ajandaları olduğu için mi Kemal Bey’in adaylığının riskli olabileceğini dile getiriyorlar?

Kapı arkasında İmamoğlu veya Yavaş ile bir anlaşmaları mı var?

Hayır tam aksine... Bu sıraladığımız gazetecilerin hepsi yeri geldiğinde iki belediye başkanını da iktidarı da açıktan eleştiren isimler."

"MUHALEFETİ GERÇEKÇİ OLMAYA DAVET ETMEK DIŞINDA BİR AMAÇLARI YOK"

Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı gazetecilerin muhalefeti gerçekçi olmaya davet etmek dışında bir amaçlarının olmadığını ifade eden Par, iktidardan nemalanmak gibi bir hesaplarının da olmadığını ifade ederek yazısına şöyle devam etti:

"Muhalefeti gerçekçi olmaya davet etmek dışında bir amaçları yok.

Gelecek iktidardan nemalanmak gibi bir hesapları da yok.

Gazeteci sorumluluğu gereği sokakta gördükleri eğilimi anlatıyorlar.

Açıkçası ben de onlar gibi düşünüyorum."

"Kemal Bey iyi bir insan, dürüst bir siyasetçi. Muhalefeti bir araya getirmesi ve yerel seçimlerde doğru adaylar çıkarması nedeniyle takdiri ve saygıyı hak ediyor." diyen Par, Kılıçdaroğlu'nun CHP tabanı dışındaki geniş halk kitlelerinin desteğini alamadığını, sağ - muhafazakar seçmeni ikna edemediğini dile getirdi.

Par şu ifadeleri kullandı:

"Dahası son dönemde özellikle ekonomi alanındaki çıkışlarıyla gündem belirliyor.

Fakat bütün bunlara rağmen kemik CHP tabanının ötesindeki geniş halk kitlelerinin desteğini alamadı, alamıyor.

Tüm iyi niyetli çıkışlarına rağmen sağ-muhafazakar seçmeni ikna edemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçimi kazanması imkansız olmasa da zor görünüyor.

AK Partililerin Kılıçdaroğlu’nun adaylık olasılığını sevinçle karşılaması da bu yüzden.

Eğer ki önümüzdeki birkaç ayda radikal bir ivme yakalayarak adı geçen diğer tüm isimlerin önüne geçecek olursa emin olsun en başta bugün hedef gösterdiği gazeteciler onun adaylığının doğru olacağını dile getirirler."

"ELEŞTİRİLERE KARŞI TAHAMMÜLSÜZLER, GÜÇLERİNİN YETTİĞİ ALANDA AMBARGO UYGULUYOR"

Muhalefetin medyaya karşı iktidarı baskı uygulamakla eleştirdiğini ve özgür bir medya vaadinde bulunduğunu anımsatan Par, muhalefetin seçim kazanma ihtimali belirdiği andan itibaren iktidar gibi davrandığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet yıllardır iktidarın medyaya baskı uygulamasını eleştiriyor, özgür medya vaadinde bulunuyordu.

Ne yazık ki bırakın iktidara gelmeyi, seçimi kazanma ihtimalleri belirdiği andan itibaren onlar da benzer bir tavır içine girdiler.

Eleştirilere karşı tahammülsüzler, güçlerinin yettiği alanda ambargo uyguluyor, niyet okuyor ve parmak sallıyorlar.

Keşke Kemal Bey böyle yapmasa, Türkiye’ye demokrasi vadeden bir siyasetçi olarak kendisiyle ilgili eleştirileri şahsileştirmese...

Tabii burada çuvaldızını siyasetçilere batırırken iğneyi de kendimize batıralım.

Gazeteci meslektaşlarımızın muhalefet liderlerini eleştirirken saygı sınırlarını zorlamaması, iktidara karşı kullanmadıkları (veya kullanamadıkları) üslubu muhalefet liderleri üzerinde test etmemeleri lazım.

Aksi halde iki taraf da geçmiş hataları tekrar eder."