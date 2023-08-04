Gazeteci Ferhat Murat sözde Atatürkçü ünlü isimlere tepki gösterdi "Sözde Atatürkçü sanatçılar neden sessizliğe gömüldünüz"

Disney Plus'ın, 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararına ve bu kararın arkasından sözde Atatürkçülerin sessiz kalmasına Siyasal iletişimci Ferhat Murat canlı yayında tepki gösterdi.

FOX'un dijital platformu Disney Plus, Türkiye’nin ulusal değerlerini hiçe saydı. 8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de yayınlanacağı açıklansa da, skandal karara tepki yağdı. Vatandaşlar aboneliklerini iptal etti, sözde muhalifler ve sanat camiası ise Disney Plus'a karşı ses çıkarmadı.

Siyasal iletişimci Ferhat Murat ÜLKE TV'de Gündem programında sözde Atatürkçü ünlü isimlere tepki gösterdi.

"DERİN SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLER"

İşte Ferhat Murat'ın o sözleri;

Türkiye'nin bir ortak değeri varsa buna yönelik yapılan her türlü engellemeye topyekûn bir tepki vermek lazım.

Türkiye'deki Ermeni STK’ları bile buna tepki veriyor ama tabiki tepki vermeyenler var. Bu bakıyorsunuz rüzgar esse tweet atanlar işte şuradaki bardak dökülse yorum yapanlar derin bir sessizliğe gömülmüş durumdalar. Kim bunlar mesela Cem yılmaz veya Tarkan ve daha da net bir isim söyleyeyim size Şahan Gökbakar. Her şeye tweet attın her şeye dakika başı tweet attın. Eleştirebilirsin eleştirmezsin bu başka bir konu ama geçmişte Atatürk'le ilgili bütün Tweet'in tamamını Atatürk kelimesinin oluşturduğu Atatürkçülüğünü vurguladığın 1 paylaşımın var. Ancak böyle bir konu Türkiye'nin gündemindeyken dünya gündemine girmişken sen sessiz kalıyorsun.

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ŞAHAN GÖKBAKAR SUS PUS, İŞİN UCUNDA PARA VAR

Devleti itibarsızlaştırmak için onlarca yüzlerce tweet attın. "Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 Disney Plus'ta" paylaşımını hatırlıyorum, şu dakikaya kadar sessiz hâlâ sessiz bu saatten sonra vereceği tepkinin de çok önemi yok. Ama kim sahip çıkıyor bu işe, Cumhur İttifakı sahip çıkıyor. Cumhur ittifakına oy verenler sahip çıkıyor. Sosyal medyada "ak trol" dedikleri yüksek sesle buna tepki gösteriyor, Cumhuriyet Halk Partililerde de ses yok. Şimdi bunların sevdiği Atatürk nerede biliyor musunuz, bunların sevdiği Atatürk o paranın üzerindeki Atatürk. Hatta onu bile sevmiyorlar. Bunların sevdiği şey doların üzerindeki Benjamin Franklin. Yani para aldığın zaman ülkeni itibarsızlaştırırsın ama ülkenin ortak değeri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e veya aslında tüm Türkiye toplumuna hatta dünyada yaşayan tüm Türklere yapılan bu hakarete ses çıkaramazsın. Çünkü para var işin ucunda. Parayla siyaset yaparsın parayla ününü şöhretini siyasete koridor yaparsın ama ortak değerimize bir söz edildiğinde para için sesini çıkaramazsın, işte bunların samimiyeti bu kadar.

MUHALİF GAZETECİLER NEREDE?

Fox’ta her gün iktidarı eleştiren yorumcular ses çıkarsanıza ya Fatih Portakal ses çıkaracak anket yayınlıyor; sizce ne olmalı. Şimdi herkes orada çalışabilirim diyerek bu bazı muhalif gazeteciler de ses çıkartmıyorlar çıkaranlara sözüm yok. Ama yarın bir gün oradan bi iş teklifi alırız diye de şu anda sessizliğe bürünmüşler.

"CHP BİLDİĞİNİZ GİBİ"

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bi tepki geldi mi? Ekrem İmamoğlu’ndan bi tepki var mı, yok. Hani değişim olacaktı nerde değişim hiçbir değişim yok. CHP bildiğimiz gibi yani.

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