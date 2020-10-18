Gazeteci Gürkan Hacır'dan kötü haber: Koronavirüse yakalandı

Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Gürkan Hacır, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi verdi. Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirten Hacır, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisini izole ettiğini belirterek hastalığı kısa zamanda atlatmayı umduğunu ifade etti.

Hacır paylaşımında, "Sevgili dostlar ben de kervana katıldım. Covid 19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Kendimi izole ettim. İlaçlar ve takviyelerin yanı sıra bolca dinlerek atlatacağımı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Sevgili dostlar ben de kervana katıldım. Covid 19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Kendimi izole ettim. İlaçlar ve takviyelerin yanı sıra bolca dinlerek atlatacağımı umuyorum. — gürkan hacır (@gurkanhacir) October 18, 2020

Gazeteci Gürkan Hacır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Korona mı oldu?