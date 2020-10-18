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  3. Gazeteci Gürkan Hacır'dan kötü haber: Koronavirüse yakalandı

Gazeteci Gürkan Hacır'dan kötü haber: Koronavirüse yakalandı

Belgeselleriyle büyük ün kazanmış sevilen gazeteci Gürkan Hacır, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Hacır, kendisini izole ettiğini belirtti.

Gazeteci Gürkan Hacır'dan kötü haber: Koronavirüse yakalandı

Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Gürkan Hacır, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi verdi. Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirten Hacır, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kendisini izole ettiğini belirterek hastalığı kısa zamanda atlatmayı umduğunu ifade etti.

Hacır paylaşımında, "Sevgili dostlar ben de kervana katıldım. Covid 19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Kendimi izole ettim. İlaçlar ve takviyelerin yanı sıra bolca dinlerek atlatacağımı umuyorum."  ifadelerini kullandı.

 

Gazeteci Gürkan Hacır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Korona mı oldu?Gazeteci Gürkan Hacır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Korona mı oldu?

 

Berna Akkaya
Editör


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