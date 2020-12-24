Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından Gaziantep Başsavcılığı görevine getirilen Önder Kemal Sekücü'nün hayatı, vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Arama motorlarında Gaziantep Başsavcısı Önder Kemal Sekücü kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevaplarını araştıran internet kullanıcıları için biz de haberimizde bu bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

GAZİANTEP BAŞSAVCISI ÖNDER KEMAL SEKÜCÜ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

47 yaşındaki Önder Kemal Sekücü, 15 Kasım 1973 tarihinde Giresun - Şebinkarahisar'da doğdu.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Sırasıyla Bartın, Kızıltepe/Mardin, Bozdoğan/Aydın, Tokat ve Yalova adliyelerinde Cumhuriyet savcısı ve Yalova Adliyesinde Cumhuriyet Başsavcısı Vekili olarak görev yaptı.

2016 Yaz Kararnamesi ile Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı, 2017 Yaz Kararnamesi ile Rize Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

3 yıl yağtığı bu görevinin ardından 24 Aralık 2020'de Gaziantep Baisavcısı olarak atandı.

Önder Kemal Sekücü, evli ve 2 çocuk babasıdır.