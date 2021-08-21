Gaziantep - Beşiktaş maçından kötü haber! Fabrice N'Sakala maçta fenalaştı!
Bugün oynanan Gaziantep - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ta oynayan Fabrice N'Sakala, maç anında birden fenalaştı. Durumu görenlerin sağlık ekiplerini çağırmasının ardından sahaya gelen ambulansla futbolcu, hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala, rahatsızlanması sonucu sahaya gelen ambulansla hastaneye kaldırdı.
Başarılı futbolcunun anlık rahatsızlanmasının ardından sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'nın ardından hakem Ümit Öztürk, iki teknik direktörle maçın devam edip etmeyeceğini görüştü.
FUTBOLCUNUN BİLİNCİ AÇIK
Görüşmelerin ardından maçın devam edilmesine karar verilirken N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluşun Beşiktaş muhabirine Gürler Akgün'ün aktardığı bilgilere göre N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu belirtildi.
Fabrice N'Sakala kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Kulübü sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir'' ifadelerine yer verdi.
Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2021
Geçmiş olsun @NsakalaFabrice ? pic.twitter.com/lGIVHQUWVS