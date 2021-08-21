Gaziantep - Beşiktaş maçından kötü haber! Fabrice N'Sakala maçta fenalaştı!

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala, rahatsızlanması sonucu sahaya gelen ambulansla hastaneye kaldırdı.

Başarılı futbolcunun anlık rahatsızlanmasının ardından sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'nın ardından hakem Ümit Öztürk, iki teknik direktörle maçın devam edip etmeyeceğini görüştü.

FUTBOLCUNUN BİLİNCİ AÇIK

Görüşmelerin ardından maçın devam edilmesine karar verilirken N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluşun Beşiktaş muhabirine Gürler Akgün'ün aktardığı bilgilere göre N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu belirtildi.

Fabrice N'Sakala kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir'' ifadelerine yer verdi.