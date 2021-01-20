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Gaziantep FK yeni hocasını buldu! Ricardo Sa Pinto dönemi başlıyor | Ricardo Sa Pinto kimdir?

Gaziantep Futbol Kulübü, Portekizli Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gaziantep FK yeni hocasını buldu! Ricardo Sa Pinto dönemi başlıyor | Ricardo Sa Pinto kimdir?

Süper Lig'de bu sezonun flaş ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz hafta Rumen teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ayırmıştı. Sumudica'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Portekizli çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile yola devam edilme kararı alındı. 

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli başarılı çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 48 yaşındaki Portekizli teknik direktörümüz Sa Pinto, Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile yöneticilerimiz Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı. Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto'ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FK yeni hocasını buldu! Ricardo Sa Pinto dönemi başlıyor | Ricardo Sa Pinto kimdixr?

RICARDO SA PINTO KİMDİR?

10 Ekim 1972 tarihinde Portekiz'in Porto kentinde dünyaya gelen Ricardo Sa Pinto, futbolculuk kariyerinde gösterdiği performansla ülkesinin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. 

Tecrübeli teknik adamın biyografisini okumak için aşağıdaki habere tıklayınız.

Ricardo Sa Pinto kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımları çalıştırdı?Ricardo Sa Pinto kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımları çalıştırdı?

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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