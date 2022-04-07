Gaziantep - Trabzonspor maçı ertelendi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bir sonraki gün Gaziantep FK ile Trabzonspor'un karşılaşacağı maç ertelendi. İlk olarak, kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi sebebiyle Trabzonspor'un uçuş saati 21.50'ye ertelendi. Havanın düzelmemesi ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavililerin yolculuğu yarın saat 16.30'a ertelendiği öğrenildi.

NE ZAMANA ERTELENDİ?

Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesi 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.