Gaziantep - Trabzonspor maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak 2022?Gaziantep - Trabzonspor maçı ertelendi!Süper Loto sonuçları 7 Nisan 2022 Perşembe|07.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıCanlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticilerine önemli mesajlar!Alpay Özalan'dan İYİ Parti ve Meral Akşenere zehir zemberek sözler! "Bu yaptıkları siyaset değil, rezalet!"ATV Bir Zamanlar Çukurova 131. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor All Star 71. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Mahkum 16. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Camdaki Kız 38. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube
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Gaziantep - Trabzonspor maçı ertelendi!

Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması ertelenerek, 9 Nisan Cumartesi 20.30'a tarihinde yapılacağına karar verildi.

Gaziantep - Trabzonspor maçı ertelendi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bir sonraki gün Gaziantep FK ile Trabzonspor'un karşılaşacağı maç ertelendi. İlk olarak, kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi sebebiyle Trabzonspor'un uçuş saati 21.50'ye ertelendi. Havanın düzelmemesi ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavililerin yolculuğu yarın saat 16.30'a ertelendiği öğrenildi.

Gaziantep - Trabzonspor maçı ertelendi!

NE ZAMANA ERTELENDİ?

Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesi 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.

Gaziantep - Trabzonspor maçı ertelendi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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