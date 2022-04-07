Gaziantep - Trabzonspor maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak 2022? sorusu merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bir sonraki gün Gaziantep FK ile Trabzonspor'un karşılaşacağı maç ertelendi. İlk olarak, kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi sebebiyle Trabzonspor'un uçuş saati 21.50'ye ertelendi. Peki, sonuç ne oldu? Maç ertelendi mi? Ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

GAZİANTEP - TRABZONSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ, NE ZAMAN OYNANACAK 2022?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bir sonraki gün Gaziantep FK ile Trabzonspor'un karşılaşacağı maç ertelendi. İlk olarak, kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi sebebiyle Trabzonspor'un uçuş saati 21.50'ye ertelendi. Havanın düzelmemesi ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavililerin yolculuğu yarın saat 16.30'a ertelendiği öğrenildi.