Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Rize'nin Güneysu ilçesinde turistleri taşıyan minibüs, duvara çarptıktan sonra çift kabin aracın üzerinde devrildi. Kazada aralarında 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

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Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Asmalı Irmak köyünde feci bir kaza meydana geldi. Trabzon'dan yola çıkarak gezmeye gelen Arap turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce toprak duvara çarptı, ardındansa 53 RT 658 plakalı çift kabin aracın üzerinde devrildi.

Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Kazada aralarında minibüs şoförünün de bulunduğu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Rize'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

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