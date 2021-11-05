Gaziantep'te yavru köpek vahşeti! Ayağını ve kulaklarını kestiler!

Gaziantep Yavuzeli ilçesi Kasaba Mahallesi'nde vatandaşlar sağ arka ayağı ve kulağı bıçakla kesilmiş köpeği fark ettiler. Durumu Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne bildirdiler.

Dernek üyeleri bu bilgi üzerine ilçeye giderek köpeği teslim aldılar ve tedavi etmek amacıyla kliniğe getirdiler. Kesilen bacağının kangren olduğu tespit edilen köpeğin 6 aylık olduğu belirtildi. Köpeğin tedavisini Doktor Gizem Yıldırım Akdemir gerçekleştiriyor. Akdemir köpeğin bacağının ameliyatta kurtarılamaması durumunda protez takılacağını ifade etti.

"KANGREN OLAN KISMINI KESMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ"

Doktor Gizem Yıldırım Akdemir köpeğin ciddi sağlık sorunlarının bulunduğunu vurguladı. Akdemir, "Bu yavrumuzun tespitlerimize göre ayağı kesilmiş. Yine kesilen bacakta da boğumlar fark ettik. Ayağı kesildikten sonra çok kan kaybedince muhtemelen kanamayı durdurmak için ip ya da tel ile bağlanmış. Vahşice yapılmış bir şey bu. Yavru köpeğimizin ayağı muhtemelen balta veya bıçak ile kesilmiş. Kesilen yer bağlandığı için de köpeğimiz kangren olmuş. Bacağın kangren olan kısmını kesmek zorunda kalabiliriz. Böyle olursa da protez takma ihtimalini değerlendireceğiz. Yaklaşık 6 aylık olan köpeğin kulakları da kesilmiş" şeklinde konuştu.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Canlı Hayatı İyileştirme Derneği yöneticilerinden Cemal Güneş köpeği teslim alarak tedavisini gerçekleştirdi. Güneş; yavru köpeğin ihbar üzerine bulunduğunu söylerken, "Yavru köpeğimizi ayağı ve kulakları kesilerek sokağa atılmış halde görünce hemen durumu Gaziantep Barosu Hayvan Hakları komisyonu Veteriner Hekimler Odası’na ilettik. Hep birlikte bu konunun takipçisi olacağız" diyerek durumla ilgili bilgilendirmede bulundu.

"YAPAN KİŞİNİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Yavru köpeğin tedavi sürecini yakından takip edeceklerini belirten Gaziantep Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri, "Bu yavrumuza dışarıdan bir müdahale söz konusu. Birileri tarafından canı acıtılmış. Hukuki olarak bunu yapan kişinin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Köpeğe işkence uygulayan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.