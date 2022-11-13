Diyarbakır'da eski sevgili vahşeti! Genç kadın, eski sevgilisi tarafından 9 el ateş edilerek öldürüldü!

Diyarbakır'da yaşayan 21 yaşındaki genç kadın, eski sevgilisi tarafından silahla defalarca ateş edilerek ağır yaralandı. Yaralanan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Diyarbakır'da eski sevgili vahşeti! Genç kadın, eski sevgilisi tarafından 9 el ateş edilerek öldürüldü!

Dün gece Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda 24 yaşındaki M.S., 21 yaşında olan eski kız arkadaşı M.S.'nin arkadaşlarıyla birlikte olduğu kafeyi öğrenip adrese gitti. Öfke ile içeri giren M.S., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak genç kadına defalarca ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

21 yaşındaki M.S., vücuduna isabet eden 9 kurşun sonrası kanlar içinde yere yığılırken zanlı ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine kafeye gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken sağlık ekipleri genç kadına müdahalede bulundu. İlk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

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