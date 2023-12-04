Gazze'den 142 Türk vatandaşı Türkiye'ye tahliye edildi! Yakınları sevinç gözyaşlarıyla karşıladı!

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakınları Kahire'den kalkan uçakla İstanbul'a getirildi.

142 TÜRK VATANDAŞI TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de bulunan Türk vatandaşları tahliye ediliyor. 142 Türk vatandaşı ve aileleri Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçerek Kahire'den hareket eden Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla İstanbul'a getirildi.

Saat 02.00 sıralarında vatandaşları yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve AFAD yetkilileri karşıladı. İstanbul'da kalacak vatandaşları yakınları havaalanında karşılarken diğer illere gidecek olanlar ise AFAD görevlileri tarafından otellere yerleştirilmek üzere tahsis edilen araçlara bindirildi.

Pasaport kontrolünün ardından havaalanından çıkan bazı vatandaşları karşılayan yakınları sevinç gözyaşları ile yakınlarına sarıldı.

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