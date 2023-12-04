Maltepe'de tekel bayisine silahlı saldırı!

Maltepe'de bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişi ağır şekilde yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

TEKEL BAYİSİNE MOTOSİKLETLE YAKLAŞIP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, dün 17.30 sıralarında İstanbul Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde tekel bayi işletmeciliği yapılan bir dükkana, akşam saatlerinde plakaları öğrenilemeyen 3 motosikletli, dükkanın önünden hızla geçtikleri sırada motosikletin üzerinden silahla 4 el ateş etti.

Silahtan çıkan mermilerden 1 tanesi dükkanda çırak olarak çalışan, ismi öğrenilemeyen bir kişiye denk geldi. Merminin denk geldiği kişi ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanılan olay güvenlik kamerasına anbean yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri ise silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

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