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  4. Geçen yıl Türkiye'de forma giymişti! Sırp basketbolcu Stevan Jelovac yaşamını yitirdi

Geçen yıl Türkiye'de forma giymişti! Sırp basketbolcu Stevan Jelovac yaşamını yitirdi

Sırp basketbolcu Stevan Jelovac'tan acı haber geldi. Ünlü basketbolcu 32 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi oyuncunun kulübü AEK duyurdu.

Geçen yıl Türkiye'de forma giymişti! Sırp basketbolcu Stevan Jelovac yaşamını yitirdi

3 hafta felç geçiren Stevan Jelovac, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Metropolitan General'da yoğun bakımda tutuluyordu. Jelovac'ın Sırbistan'daki başka bir hastaneye transfer edilmesi sonrası kulübü AEK oyuncuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada,14 Kasım Pazar günü felç geçiren Sırp basketbolcunun hayatını kaybettiği ifade edildi. 

ANTRENMAN SIRASINDA FELÇ GEÇİRMİŞTİ!

Geçen sezon Gaziantep Basketbol takımında oynayan Jelovac, antrenman sırasında beyin kanaması geçirmişti. Bu sezon ise Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen 32 yaşındaki basketbolcu antrenman sırasında felç geçirmişti.

Stevan Jelovac, bir ayak bileği yaralanmasından sonra bireysel olarak antrenman yaparken aniden bayılmıştı. Oyuncunun felç geçirdiği açıklanmıştı.

Belgrad'da çeşitli kulüpleri pas geçen Sırp güçlü kanat oyuncusu, AEK'ye katılmadan önce Türkiye, İtalya, Litvanya, İspanya, Rusya ve Almanya'yı geçti. Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 12.6 sayı ve 4.4 ribaund ile oynadı.

SETEVAN JELOVAC KİMDİR?

Sırp profesyonel basketbolcu Stevan Jelovac, 8 Temmuz 1989'da Sırbistan'ın Novi Sad kentinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine KK Vizura ile başlayan Jelovac en son Yunan ekibi AEK'te forma giymişti.

Stevan Jelovac hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Stevan Jelovac kimdir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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