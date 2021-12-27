Geçmişte yapılan çalışmalar şoke etmişti, yeniden harekete geçtiler! Çinliler maymun- insan karışımı tür yaratacak

Bilim insanları hayvanların genetikleri üzerinde oynayarak yeni bir tür oluşturmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda geçmişte birçok çalışma yapıldı. Bu çalışmalardan ilki 1920 yılında Stalin tarafından Sovyet bilim adamlarına sıradan insanlar için çok tehlikeli olan aşırı koşullarda yaşayabilen ve çalışabilen melez bir maymun adam "süper asker" yaratmaları emredildi.

SOVYER BİRLİĞİ DENEDİ

Proje, hayatı boyunda suni tohumlama kullanarak insan ve maymunların melezlenmesine odaklanan bir biyolog olan İlya İvanoviç İvanov tarafından yönetilmişti. Proje başarılı olamazken Ivanov 1930'ların başında bir Sovyet çalışma kampında öldü.

MAYMUN ORDUSU YARATMAK İSTEDİLER

1990'larda gizliliği kaldırılan gizli belgeler, Kremlin şeflerinin "muazzam bir güce sahip ancak az gelişmiş bir beyne sahip", "esnek ve açlığa dayanıklı" yenilmez bir insan-maymun ordusu istediğini gösteriyor.

OLİVER ŞOKE ETMİŞTİ

1970'lerde ise insani özelliklere sahip olduğu öne sürülen bir "mutant" şempanzenin ortaya çıkması, fikri yeniden anımsattı. Bir insan ve şempanze melezi olduğu bildirilen Oliver, diğer şempanzelerden çok daha zeki görünmüştü. Ancak yapılan testlerde Oliver'in diğer şempanzelerle aynı genetik yapıda olduğu tespit edildi.

ÇİN, İNSAN VE ŞEMPANZEYE MELEZLEMEYİ DENEDİ

Bununla birlikte 1980'lerde Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1967'de gerçekleştirdiği insan- şempanze melezleme deneyine ilişkin raporlar ortaya çıktı.

ORGAN NAKLİ İÇİN FABRİKA YARATMAYI AMAÇLADILAR

Çin'de benzer deneylerin devam ettiği iddia edilirken organ nakli için mükemmel bir "fabrika" yaratmak amacıyla insanlarla diğer hayvanlar arasında bir melez tür yaratma girişimleri uzun bir süredir rapor ediliyor.

ABD'DE 19 GÜN HAYATTA KALAN TÜR OLUŞTURULDU

Öte yandan 2019 yılında ABD Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden Profesör Juan Carlos Izpisua Belmonte liderliğindeki bir bilim adamları ekibinin 19 gün hayatta kalan bir insan-maymun melezi oluşturduğu bildirildi.

ÇİN ÇALIŞMALARA YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan şu günlerde ise Çin hükümetinin söz konusu projeyi yeniden başlattığı ifade edildi. Projede yer alan bilim insanları arasında yer alan Dr Ji Yongxiang, Wen Hui Boa gazetesine, bir şempanzenin inanılmaz gücünü korurken konuşabilen bir hayvan üretmeyi hedeflediğini söyledi.