Gelecek Partisi'nde şok: Ankara teşkilatı istifa etti

Gelecek Partisi'nin 8 aydır Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttüğü bilinen Osman Hakan Kılıç ve beraberinde yaklaşık bin kişi parti üyeliklerinden ve görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Bugün, Gelecek Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı'nda yaptıkları basın toplantısında yaptıkları açıklamayla istifa ettiklerini duyuran Kılıç ve İl Başkanlığı eski yöneticileri, kararlarının sebebini parti programı ve temel ilkelerle uyuşmayan uygulamalar olarak açıkladı.

"MİLLETİN DEĞER YARGILARI HİÇE SAYILIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti içinde eleştirildiğini fakat gerekli özelliklerin partide olmadığını dile getiren Kılıç, haklının değil güçlünün yanında olunduğunu ve değer yargılarının parti için de hiçe sayıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızı eleştiriyorlar, lakin şeffaflığın, siyasi etiğin, ahlaki etiğin, adalet ve hukukun olmadığının özellikle altını çizerek ifade etmek isterim. Haklının netice alamadığı, güçlü olanın netice aldığı; milletin değer yargılarının hiçe sayıldığı Gelecek Partisi’nin Ankara İl Başkanlığı’ndan ve parti üyeliğinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA PARTİYE GEÇİŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Görev süresi boyunca partinin olması gerektiği tüm değerlerden uzaklaştığının altını çizen Kılıç, şu an için başka bir partiye geçişin söz konusu olmadığını belirterek "8 Ocak 2020 tarihinde tarafıma tevdi edilen İl Başkanlığı görevini, Gelecek Partisi’nin siyasetinin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek kabul etmiştim. Ancak görev yaptığım 8 aylık süreç içinde az ehliyet, liyakat, ahlak ve özellikle adalet ilkelerinden uzaklaştığını gördüm. Bu nedenle il başkan yardımcılarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, yedi ilçe başkanımız ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz hep beraber Gelecek Partisi üyeliklerimizden istifa ediyoruz. Şu an başka bir partiye geçiş söz konusu değil." ifadeleriyle açıklamasını sona erdirdi.