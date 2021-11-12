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Gelinim Mutfakta 12 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da günün ve haftanın birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 12 Kasım 2021 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 12 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

Bu hafta Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 12 Kasım 2021 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 12 KASIM 2021 CUMA PUAN DURUMU

Aslıhan: 13

Yaren: 19

Yeşim: 10

Eda:14

Gelinim Mutfakta 12 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

12 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Yaren çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU, KİM ELENDİ?

Haftanın birincisi toplamda 79 puanı alan Yaren olurken 60. Haftanın finalinde kayınvalidelerden topladığı 66 puan ile elenen Gelin Eda ve kayınvalide Hatice hanım oldu.

Gelinim Mutfakta 12 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün, muzlu krokanlı pasta tarifi denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir...

{TITLE_STRIP}Gelinim mutfakta muzlu krokanlı pasta tarifi | Bu lezzet kaçmaz!

 

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