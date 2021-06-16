Gelinim Mutfakta 16 Haziran Çarşamba puan durumu | 16 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 16 Haziran Çarşamba puan durumu haberimizde. Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasına gelindi. Bakalım bugün kim çeyrek altını kapacak. Bir önceki gün yarışmacılardan Seda geçirdiği kaza nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Seda'nın yerini ise eski yarışmacılardan Gönül aldı. İşte kıyasıya mücadelede puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 16 HAZİRAN ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Ayten:

Aysun:

Gönül:

Yağnur:

16 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

16 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi henüz belli olmadı. Gün sonunda birinci belli olduktan sonra haberimiz güncellenecektir.

Öte yandan Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yapılan Pita ekmekte mantar kokoreçin tarifine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta Pita ekmekte mantar kokoreç tarifi | Pita ekmekte mantar kokoreç nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.