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Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2022 Salı puan durumu | 19 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 19 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2022 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2022 Salı puan durumu | 19 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın birinci gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 19 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2022 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 19 NİSAN 2022 SALI PUAN DURUMU

Senanur: 

Miyase

Damla: 

Bahar: 

19 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz kimin birinci olduğu belli değil...

18 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta'da 16 puanı alan Miyase ve Senanur günün birincisi olurken, çekilen kura sonucunda çeyrek altının sahibi Senanur oldu.

Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2022 Salı puan durumu | 19 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 18 Nisan 2022 Pazartesi puan durumu | 18 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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