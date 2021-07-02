Gelinim Mutfakta 2 Temmuz Cuma puan durumu | 2 Temmuz Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 20 bileziği kim aldı?
Gelinim Mutfakta bugün sezon finaline girecek. Bugün gelinlerden biri 20 altın bileziğin sahibi olacak. Peki 2 Temmuz Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 2 Temmuz Cuma puan durumu ...
Gelinim Mutfakta 2 Temmuz Cuma puan durumu günün en çok aratılan soru başlığı oldu. Kanal D'nin sevilen yarışma programı bugün ekranlara veda edecek. 4 gelinden biri bugün 20 bileziği kazanacak. Peki 2 Temmuz Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 20 bileziği kim aldı?
GELİNİM MUTFAKTA 2TEMMUZ CUMA PUAN DURUMU
Aysun:
Yağnur:
Gönül:
Ayten:
2 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
2 Temmuz Gelinim Mutfakta yarışmasında sezon finalinin birincisi henüz belli olmadı. 20 bileziği kazanan isim açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
Öte yandan Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yapılan Vanilyalı Cupcake tarifine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
Gelinim Mutfakta Vanilyalı Cupcake tarifi | Vanilyalı Cupcake nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?