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Gelinim Mutfakta Vanilyalı Cupcake tarifi | Vanilyalı Cupcake nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'da final günü geldi çattı. Gelinlerden biri bugün 20 bileziğin sahibi olacak. Günün menüsü de açıklandı. Gelinler sezon finalinde Vanilyalı Cupcake yapacak. Peki Vanilyalı Cupcake nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Vanilyalı Cupcake tarifi...

Gelinim Mutfakta Vanilyalı Cupcake tarifi | Vanilyalı Cupcake nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Vanilyalı Cupcake tarifi haberimizde. Nefis tatlıyı yapmak için sadece 35 dakika süre yetecektir. Peki Vanilyalı Cupcake nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Hem pratik hem lezzetli bir Vanilyalı Cupcake yapmak için malzemeler ve tarife haberimizden ulaşabilirsiniz.

VANİLYALI CUPCAKE MALZEMELERİ

Kek:
2 adet yumurta
2 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
⅔ çay bardağı sıvıyağ
1 su bardağı un
1 çay kaşığı sıvı vanilya (yoksa bir paket şekerli vanilin)
1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Üzerine:
1 paket vanilyalı creme ole
2- 2,5 su bardağı süt (kıvamı ayarlarken miktar değişebilir)

VANİLYALI CUPCAKE NASIL YAPILIR?

İlk olarak yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürüne kadar çırpıyoruz. Ardından sıvıyağ, vanilya ve sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. 

Sonra kuru malzemeleri bir kabın içinde harmanlayıp sıvı karışıma ilave edip karıştırıyoruz. Bir kaşık yardımıyla muffin kağıdı yerleştirilmiş muffin kaplarına paylaştırıyoruz. 

Ardından 170ºC'de ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. 

Son olarak soğuyan keklerin üzerine vanilyalı creme ole yi sütle çırpıp krema sıkacağıyla sıkıyoruz. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. 

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