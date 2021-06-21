Gelinim Mutfakta 21 Haziran Pazartesi puan durumu | 21 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da yeni hafta başladı. 4 gelinin altın kazanmak için büyük mücadelesi sürüyor. Peki bugün kim birinci oldu? Kim çeyrek altının sahibi oldu? İşte Gelinim Mutfakta 21 Haziran Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 21 HAZİRAN PAZARTESİ PUAN DURUMU

Ayten:

Aysun:

Gönül:

Yağnur:

21 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

21 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Öte yandan Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde yapılan Karnabahar Grater tarifine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Parmak ısırtan lezzet! Elti kıskandıracak Karnabahar Graten tarifi! Gelinim Mutfakta Karnabahar Graten nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.