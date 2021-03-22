Gelinim Mutfakta 22 Mart Pazartesi puan durumu | 22 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta 101 puan alan Aysun haftanın birincisi oldu. 84 puanla da Ayten ikinci oldu. 19 Mart gününün en yüksek puanını ise Aysun ve Ayten aldı. Kura sonucu da Ayten çeyrek altını kazandı. Hilal ise Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim oldu. Peki bugün (22 Mart 2021) Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 22 MART PAZARTESİ

Aysun:

Dudu:

Ayten:

Gelinim Mutfakta'da puan durumu ve günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.