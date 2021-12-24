Gelinim Mutfakta 24 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın haftanın finalinde günün birincisi ve haftanın birincisi merak edilirken elenen yarışmacının da kim olduğu araştırılıyor. Biz de bunun üzerine ' 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 24 Aralık 2021 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK 2021 CUMA PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Pınar:

24 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz günün birincisi belli olmadı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Puanlama tamamlanmadığı için henüz haftanın birincisi ve elenen isim belli değil...

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altınını kazanan yarışmacı23 puanı toplayan Miyase oldu.