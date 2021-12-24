2022 Adıyaman Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 100210026Omicron varyantı belirtileri | Omicron nedir, bulaşıcı mı 2021?Gazebo ne demek, TDK'ya göre Gazebo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bahar Candan yanlışlıkla vajina yediğini canlı yayında itiraf etti! Seyhan Soylu nasıl toparlayacağını şaşırdı! Al Sana Haber'de sansasyonel olaylar bitmiyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle buluşmasında konuştuMEB yarıyıl tatili ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanıyor, sömestr ne zaman 2022?2022 İstanbul Medipol Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203110953Gelinim Mutfakta 24 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 14. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izleFOX TV Mahkum 3. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izle
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 24 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta 24 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Bu hafta Songül Karlı'nın sunduğu Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın finaline gelindi. Programı severek takip eden seyirciler kimin birinci olduğunu ve kimin elendiğini merak ediyor. Peki 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 24 Aralık 2021 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 24 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın haftanın finalinde günün birincisi ve haftanın birincisi merak edilirken elenen yarışmacının da kim olduğu araştırılıyor. Biz de bunun üzerine ' 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 24 Aralık 2021 Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK 2021 CUMA PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim:  

Damla: 

Pınar: 

24 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Henüz günün birincisi belli olmadı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Puanlama tamamlanmadığı için henüz haftanın birincisi ve elenen isim belli değil...

DÜN NE OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da günün çeyrek altınını kazanan yarışmacı23 puanı toplayan Miyase oldu.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT