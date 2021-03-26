Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma puan durumu | 26 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Her hafta olduğu gibi bu haftanın son gününde de Gelinim Mutfakta'dan bir yarışmacı elenecek. Gelinler bugün Cevizli Revani yaparak puan toplayıp yarışmada kalmaya çalışacak. Kaynanalardan ve Seda Sayan'dan en düşük puanı alan yarışmacı programa veda edecek. Peki 26 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma puan durumu...

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