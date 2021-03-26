Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma puan durumu | 26 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?
Her hafta olduğu gibi bu haftanın son gününde de Gelinim Mutfakta'dan bir yarışmacı elenecek. Gelinler bugün Cevizli Revani yaparak puan toplayıp yarışmada kalmaya çalışacak. Kaynanalardan ve Seda Sayan'dan en düşük puanı alan yarışmacı programa veda edecek. Peki 26 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma puan durumu...
Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı var. Format gereği cuma günleri bir yarışmacı programa veda ediyor ve yerine yeni bir yarışmacı geliyor. Peki bugün Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 26 Mart Cuma puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 26 MART CUMA PUAN DURUMU
Aysun:
Dudu:
Ayten:
Seda:
26 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?
25 Mart Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve yarışmaya elenen isim henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
25 Mart'ta günün birincisini öğrenmek için aşağıdaki haberimize tıklayabilirsiniz.
Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe puan durumu | 25 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?