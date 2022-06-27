Gelinim Mutfakta 27 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 27 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele başladı. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 27 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 27 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Damla:

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Yeşim:

27 HAZİRAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü birinci olan isim belli olmadı.

Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma puan durumu | 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?