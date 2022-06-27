Gelinim Mutfakta 27 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 27 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Bu besin maddesi ülkeye dolar kazandırıyor! İhracatta rekor kırıyor!Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Sonar Araştırmanın son seçim anketinde beklenmedik sonuçlar! İşte partilerin oy oranları...Fenerbahçeli Pelkas hayatının imzasını attı! Kiveli Marda ile evlendi! Düğün fotoğrafları yıktı geçtiEmeklilere promosyon müjdesi! 3 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı!Güzellik uykusu gerçekmiş! Genç kalmanın sırrı uykudan geçiyor!TV8 Survivor All Star 146. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeBİM'de muhteşem fiyatlar! Gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirim!ATV Gül Masalı 2. bölüm full, tek parça izle | Gül Masalı son bölüm izle YoutubeGülşen konserinde LGBT bayrağı açtı! Seyirciler konseri terk etti! "Lut Kavmi gibi olmuşsunuz sonunuz da öyle olacak"
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 27 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 27 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 27 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 27 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk günü kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 27 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 27 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 27 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 27 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk günü kıyasıya mücadele başladı. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu  merak ediyor. Biz de haberimizde 27 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 27 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Damla:  

Hasret: 

Aslıhan: 

Yeşim: 

27 HAZİRAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü birinci olan isim belli olmadı.

 

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma puan durumu | 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT