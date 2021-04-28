Gelinim Mutfakta 28 Nisan Çarşamba puan durumu | 28 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Sabah saatlerinden itibaren Gelinim Mutfakta programının gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haftanın üçüncü gününde kebap ve şerbet için yarışan gelinler en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. 28 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA 28 NİSAN ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Esra:

Seda:

Gönül:

Dudu:

28 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

28 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu henüz netleşmedi. Günün birincisi ve çeyrek altının sahibi olan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Gelinim Mutfakta 27 Nisan Salı puan durumu | 27 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.